Kõmulise dokfilmi peategelane Britney Spears avaldas lõpuks, mis ta sellest ise arvab

Veebruaris ilmunud dokumentaalfilm «Framing Britney Spears» autor on Samantha Stark ning see räägib popstaari näilisest vangistusest ja temale seatud eestkostest. Eestkoste määras Britneyle kohus pärast kurikuulsat juhtumit, kui lauljatar endal pea kiilaks ajaks ja paparatsosid vihmavarjuga ründas.

Säärane pikk õiguslik eestkoste täiskasvanud naise pea kogu elu üle on pannud paljud kukalt kratsima.

Britney Spearsi eeskoste olukord algatas fännide seas liikumise #FreeBritney ehk #VabastageBritney. Siin on fänn 11. veebruaril kohtumaja ees, kus Britney siiani kehtiva eeskoste üle arutati. FOTO: Chris Pizzello/AP/Scanpix

Muu hulgas on film kriitiline teos, mis tekitab ebamugavust ehk neis, kes vaatasid 2007. aastal naljatledes pilte ja videoid lauljatari ebastabiilsest käitumisest, vahendab Elu24.

Pärast kõmulise dokumentaalfilmi ilmumist pidas Britney kunagine kallim, laulja Justin Timberlake vajalikuks popstaari ja ka Janet Jacksoni ees vabandada. Sellest lähemalt saad lugeda SIIT.

Nüüd on dokumentaalfilmi viimaks kommenteerinud ka Britney ise.

«Minu elu kohta on alati väga palju spekuleeritud,» alustas Britney Instagrami postitust ja jätkas: «Seda on vaadatud ja selle üle on otsustatud terve minu elu.»

Popstaar tunnistas, et terve mõistuse huvides peab ta igal õhtul tantsima: «Et tunda end metsikuna, inimesena ja elusana. Ma olen terve oma elu teiste ees esinenud. See võtab palju jõudu, et universumit oma haavatusega usaldada, sest mind on hukka mõistetud, solvatud ja meedias alandatud. Ja seda tehakse siiani.»

Seejärel tunnistab Britney, et ta ei vaadanud endast tehtud dokumentaalfilmi tervenisti läbi. «Kuid see, mida ma nägin, pani mind tundma piinlikkust selle üle, millises valguses nad mind näitasid. Ma nutsin kaks nädalat ja ... nutan vahel siiani.»

Lauljatar lisas lõpetuseks, et ta proovib õnne, armastust ja rõõmu iseendas hoida. «Tantsimine toob mulle iga päev rõõmu. Ma ei ole siin, et olla täiuslik. Täiuslik on igav. Ma olen siin, et jagada lahkust.»