PETLIK ⟩ Michael Jacksoni tütar Paris tõdeb, et ei sündinud kuldlusikas suus ja pidi kõik ise välja teenima

Intervjuu käigus tõdes tütar, et ta ei tunne, et neil oleks mingid eelised teiste ees ja et kõik taevast justkui kergusega sülle kukkuma peaks. Paris tõdes, et on ütlemata tänulik, et sai selle õppetunni isalt juba varases eas. «Olen täiesti veendunud, et pean kõige nimel ise vaeva nägema. Ma käin prooviesitlustel, töötan kõvasti, õpin stsenaariume ja töötan oma projektide kallal,» rääkis tüdruk, et hoolimata tuntusest peab ka tema pingutama.