Toomas Kirss kinnitas, et Ita Ever on naine, kes oma elukutset armastab. «Tema puhul on selline geniaalne asi, et ta ei tee vahet, et see on nüüd teater ja too on miski, millest me räägime ülivõrdes. Ta pole kunagi midagi haltuurana võtnud. Kui ta midagi tegi, siis ta tegi seda igal pool ja täiega! Kui ta midagi vastu võttis, siis ta tegi selle lõpuni, mitte nii, et teen natuke ja siis on küll,» rääkis Kirss.