ITA EVER 90 ⟩ «Kui sa ainult teaksid, kui palju austajaid mul Leningradis oli!»

1980. aastal linastunud populaarses komöödias «Amoraalne lugu» mängis Ita Ever kaunitar Jelenat, kelle repliikide hulka kuulus kõnekas lause: «Kui sa ainult teaksid, kui palju austajaid mul Leningradis oli!». Jelenal võis ju omajagu austajaid olla, kuid Eesti lavade esileedil Ita Everil on neid tegutsemisaja jooksul kindlasti oluliselt rohkem kogunenud - seda nii Leningradis kui ka igal pool mujal.

Ita Ever on kaasa teinud sellistes legendaarsetes filmides ja telelavastustes nagu «Eesti ballaadid», «Rudolf ja Irma», «Viimane suvi», «Aeg maha», «Salmonid» ning «Pulmatragöödia» - see nimekiri on tegelikult lõputu.