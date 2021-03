AJALOOLINE HETK ⟩ Tänasest saavad astronaudiks kandideerida esimest korda ka Eesti kodanikud

Ta lisas, et kui põhioskused on omandatud, siis keskendutakse juba konkreetsemate ülesannete täitmisele – näiteks, kuidas mingeid kindlaid katseid kosmoses läbi viia või kosmosejaama tehnikat hooldada.

EASi Eesti kosmosebüroo on Eesti kosmosevaldkonna ettevõtluse arendaja ning Eesti ja ESA vaheliste suhete hoidja. «Pakume Eesti ettevõtetele võimalust osaleda ESA hangetel ning täita tellimusi. Näiteks on kosmoseagentuuri usalduse võitnud meie IT ettevõtted. Proekspert arendab tehisintellekti kasutamist satelliitide eluea pikendamiseks ja Guardtime on loonud plokiahela rakenduse kosmoseandmete terviklikkuse tagamiseks,» ütles Võõras, kelle sõnul avab selline koostöö ettevõtetele uusi ärivõimalusi kõrgtehnoloogiat loovatel turgudel.

Lisaks ettevõtete toetamisele vahendab Eesti Kosmosebüroo ka ESA karjäärivõimalusi, nii stažeerimiseks kui ka töötamiseks. ESAs töötab praegu kümmekond eestlast, neist pooled stažööridena.