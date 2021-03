AJARÄNDUR ⟩ Viimane ellujäänu 2027. aastast palub abi tagasi 2021. aastasse saamiseks

Jääb arusaamatuks, mis inimestega juhtus ja kuhu nad kadusid, kuid Daily Star andis väikse ülevaate mehe hispaaniakeelsete tiktokkide sisust. Hispaanias, Valencias, viibiv Javier näitab oma videotes inimtühjasid tänavaid ja külastab kohti vastavalt vaatajate soovidele.

Mees väidab oma videotes, et ärkas haiglas ja aasta oli 2027. Tema üllatuseks olid tänavad tühjad, inimesi polnud näha ja tänavatel seisid vaid maha jäetud autod. Kuigi tegu on naljaga, näevad tiktokid väga usutavad välja. Mehe andis välja fakt, et elekter on kõikjal olemas ja ka wifi on saadaval.

Karantiiniaeg on loonud ideaalsed tingimused, et taolist ideede teostada. Inimesed viibivad kodudes ja võimalusi tabada kaadreid tänavatest, kus parasjagu ühtegi inimest ei viibi, on igati tehtav.

@unicosobreviviente Necesito vuestra ayuda. Nombrad en comentarios quien creéis que me podría ayudar ♬ Suspense - Abraham Love

Mees liigub mööda tänavaid, otsides siit-sealt elumärke. Paar päeva tagasi palus aga mees oma jälgijatelt abi. «Ma pole seda pikka aega küsinud, kuid vajan teie abi. Olin üksiolemisega harjunud, kuid pean minema tagasi aastasse 2021,» kirjutab mees Hispaania keeles oma TikTokis. Javier palub oma jälgijatel pakkuda võimalusi, kuidas taas praegusse aega reisid ja üllataval kombel lähevad inimesed asjaga kaasa ja pakkuvad lahendusi.

«Sa pead minema tagasi haiglasse, pikali viskama, et minna tagasi aastasse 2021,» pakuti kommentaariumis. «Proovi lifti,» pakuti lootuses, et ehk liftist väljudes on taas aasta 2021.