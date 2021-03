Endine vutitäht on 39 aastat koomas. Abikaasa toidab, peseb, paneb riidesse ja nii iga päev...

Kogenematu sanitar andis Adamsile peaaegu, et tapva koguse unerohtu. Eluohtliku «apsaka» tõttu jäi mees vegetatiivsesse seisundisse. Igaveseks.

Vegetatiivne seisund erineb ajusurmast selle poolest, et inimene on võimeline iseseisvalt hingama, ta silmad on avatud ning süda lööb. Tal on säilinud ka öö ja päeva rütm ning ta on võimeline iseseisvalt neelama, ka köharefleksid toimivad.

Adams ei ole suuteline ennast väljendama, ega ei mõista ka välismaailma.

10. märtsil sai Adams 73-aasteseks. Ta elab kodus ning tema eest kannab hoolt abikaasa Bernadette.

Bernadette`i päevad on olnud äravahetamiseni sarnased juba aastaid. 72-aastane Bernadette rääkis intervjuus CNN-le, milline tema päev välja näeb.

Ta ärkab hommikul pisut enne seitset, sööb rahus hommiksöögi. Seejärel on ta Jean-Pierre`i päralt. Ta vahetab abikaasal riided, valmistab söögi, toidab teda, puhastab teda ja seejärel tegeleb muude päeva toimetustega. Kui on hea päev, siis jääb kunagine vutimees magama kelle kaheksa paiku. Halval päeval peab Bernadette mehe kõrval olema öö läbi.

«Räägin talle, et mis telekast tuleb, mis meil postkastis oli, mida iganes. Tema ümber toimub kogu aeg midagi. Ta on alati lähedal. Ma ei tea, kas ta saab midagi aru, mida ma räägin. Bõib olla on mingeid hetki, mil ta tajaub või mõistab, mida ma ütlen,» sõnas Bernadette CNNile.

Meditsiiniliselt on äärmiselt ebatõenäoline, et Jean-Pierre midagi abikaasa jutust aru saab. Bernadette aga hellitab lootust, et ühel päeval on arstiteadus nii kaugele arenenud, et mees võiks veel ilmaelust aru saada.

«Mida päev edasi, seda rohkem ma sellepärast muretsen. Tema olukord ei halvene, nii et kes teab? Äkki arstiteadus ongi ühel hetkel nii kaugel, miks mitte? Aga ma ei tea, kas kunagi selline päev meie ellu saabub.»

Bernadette Adams võitles aastakümneid selle eest, et tema hoolduskulud kannaks riik ehk maksumaksja.

Ta käis haiglaga kohut 1989. aastani, kuni lõpuks leiti, et haiglatöötajad on saatuslikus veas süüdi. Vea teinud praktikandile ja anestesioloogile määrati ühe kuu pikkune tingimis vanglakaristus ning nad said praeguses vääringus 750 eurose rahatrahvi.

Pärast seda läks veel viis aastat, enne kui hooldekulusid hakkas kandma riik.

CNNi andmetel on Bernadette aastate jooksul saanud Prantsusmaa jalgpallikogukonnalt palju abi õigus- ja halduskulude katmiseks. Jean-Pierre'i abistamiseks korraldati mitu heategevusmatši ja Prantsuse jalgpalliringkond kogus nii märkimisväärse summa toetusraha.

Senegalis sündinud ja 10-aastselt Prantsusmaale kolinud Jean-Pierre Adams oli 1970. aastatel riigi üks parimaid kaitsemängijaid. Ta mängis Prantsusmaa kõrgemas sarjas Nimesi, OCG Nice ning Pariisi Saint-Germaini ridades. Prantsusmaa jalgpallikoondist esindas ta kokku 22 korral.

Adams soovis pärast sportalskarjääri lõppu saada treeneriks ning saatuslikul märtsikuu päeval sõitis ka Dijoni koolitusele. Kahjuks vigastas ta harjutusel põlve ning läks seda haiglasse lihtsalt kontrollima...

Pärast seda pole enam miski endine. Bernadette pole eutanaasiat kaaulunud. Ei varem ega hiljem. Kuid 72-aastasena ta teab, et aega pole lõputult.