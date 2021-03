FOTO ⟩ Kus on ametnike silmad? Eesti linnade bussipeatusi katab mürgine reklaam

Üks nendest reklaamidest jäi tänavapildis silma ka poliitik Annely Akkermannile, kes ühismeedia vahendusel nähtud reklaami jagas. «Kuigi Riigikogu liikmete postkasti spämmitakse tuhandete kirjadega, et koroonat ei ole olemas, levib Pärnus uudis, et koroona ikkagi on olemas, aga sellest saab vabaks WC-puhastajat või pesuvalgendit juues,» kommenteeris Akkermann.