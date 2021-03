VIDEO ⟩ Paarike arvas, et leidis unistuste kodu, kuniks nägi maja treppi

Armunute jaoks tundus maja esialgu pesapunumiseks täiuslik. Siis aga märkasid nad vaibaga kaetud treppi, kust naljalt kiiruga üles ei jookse. Kuigi trepp on kaetud vaibaga, on trepiastmed kummalise asetusega ja sealt allakukkumine on arvatavasti ütlemata valus.

«Kujutage ette, et peate sellest trepist alla kõndima alkoholjoobes,» viskavad inimesed kommentaariumis nalja. «Kui ma tuleks napsusena koju ja näeks neid treppe, siis ma magaksin lihtsalt diivanil,» märgib teine. Video all kiideti ka trepi kujundaja mõtet ja pakuti välja, et plokkidest koosneva trepi võiks värvida must-valgeks, et luua malelaua efekt.