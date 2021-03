VIDEO ⟩ Martti Hallik nakatus koroonasse: ma loodan, et teie ei pea seda kunagi läbi elama!

Martti Hallik teatas oma Youtube'i videos, et on neli päeva koos elukaaslase Liina Ariadne Pedanikuga isolatsioonis olnud, kuid nakatumisperioodil õnneks kellegagi kokku ei puutunud. Nüüd sai Hallik ka positiivse koroonatesti tulemuse. Paarikese õnneks on Ariadne saanud juba vaktsiini ja liialt viiruse pärast muretsema ei pea.

Kuna kardeti, et kõik maitse- ja lõhnameeled kaovad ära, siis telliti koju maitsvat sööki, et enne tõsisemate sümptomite teket veel hea ja paremaga patustada. Hallik veetis päevad pidevalt uinakuid tehes, et enesetunnet parandada. Kuigi tal siis veel testi tulemust käes ei olnud, oli mehe sõnul enesetunne pisut nigel küll.

Kui Hallik nägi arvutist, et test on positiivne, ei suutnud ta oma silmi uskuda. «Ma olen miskipärast ülimalt üllatunud. Te olite ühed ettevaatlikuma inimesed kogu minu sõpruskonnast. Te ei liikunud kodust väljagi ju,» rääkis Hallikuga videokõne vahendusel Henri Karpov, tuntud ka kui Hensugusta.

Teisel päeval oli Hallikul aga piinav peavalu ja süda paha. «Ma võrdleksin seda peavalu enda pohmaka peavaluga,» meenutas mees aegu, mil ta veel alkoholi tarbis. Praeguseks on ta juba mõnda aega meelemürkidest eemale hoidnud. Samuti tõdes Hallik, et tal on kerged hingamisraskused ja tekkima hakkab ka väike köha. «Oh, aga lõhnatuju on veel olemas,» rõõmustas mees.

Tund-tunnilt aga mehe enesetunne halvenes. «Valgus, silmad reageerivad nii rõvedalt valgusele. See on viimane hetk, natuke kannataksin veel hullema versiooni välja,» kirjeldas Hallik enesetunnet. Ta usub, et vanadele inimestele võib see mõjuda tõesti raskelt.