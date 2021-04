«Me ei väida seda, et meditsiinilist sekkumist depressiooni ravimiseks ei ole vaja. Rademar pöörab oma kampaaniaga tähelepanu pigem sellele, et liikumine on üks võimalikest abivahenditest vaimse tervise probleemide leevendadamiseks. Seda näitavad ka erinevad uuringud, et liikumine pakub meie vaimule positiivseid emotsioone,» jätkab ta.