Merylin Nau teatas lapseootusest: hakkan vaikselt harjuma mõttega, et minust saab emme

27-aastane Nau on pikalt õrritanud fänne ja meediat kuuldustega erinevatest suhetest. Veebruaris teatas ta kihlusest tuntud naistemehe ja värske moedisaineri Ron Nõmmega, kellega oli väidetavalt timminud eelmise aasta detsembrist saati.

Kuigi kihlus sai naistepäeval traagilise lõpu, purjetab Nau suhtemerel jõudsalt edasi. Tõsielustaar pühkis hiljuti kodumaa tolmu jalgadelt ning põrutas Araabia Ühendemiraatide päikese alla puhkuse- ja tööreisile. Seal kohtus ta Itaalia näitleja Michele Morronega, keda tuntakse erootilise armudraama «365 päeva» peaosast.

Merylin Nau ja erootilise draama staar Michele Morrone kohtusid Dubais. FOTO: Ekraanitõmmis Instagrami-loost

«Jagage Ron kasvõi neljaks, ma võtan Massimo,» lajatas Nau üle-eelmisel nädalal Instagrami-loos, viidates Morrone kuulsale rollile.

Sel esmaspäeval jagas Nau Instagramis fotot, millega vihjas juba uutele tutvustele. «Sa pole Dubais käinud, kui pole mingi paksu vanamehe paadi peal olnud,» kirjutas luksusjahil poseerinud tõsielustaar. Kellele jaht tegelikult kuulus, pole teada, kuid kõmumeedias on juba spekuleeritud, et Nau skooris Araabiast jõuka kallima.

Uus etapp

Teisipäeval üllatas Nau oma jälgijaid järjekordse teadaandega. «Oodake natuke! Dubai on minevik! Kohe pakun uut ja huvitavat,» kuulutas tõsielustaar, kuid jättis saladuseks, mida täpselt silmas peab. Elu24 pärimise peale sai selgeks, et uudist on rohkemgi, kui esialgu arvatud: Nau teatas lapseootusest.

Merylin Nau õrritas sõpru ja tuttavaid pommuudisega. FOTO: Ekraanitõmmis Facebookist

«Rääkisin alguses ainult sõbrannadele, aga keegi ei uskunud. Ma ise ka ei uskunud alguses. Nüüd olen vaikselt harjuma hakanud mõttega, et minust saab emme,» lükkas Nau ümber kahtluse, et tegemist on järjekordse reklaamitrikiga. Väidetavalt ei teagi sellest keegi peale paari sõbranna ja lähedasemate pereliikmete.

Tõsielustaar kinnitas Elu24-le, et on rasedusest mõnda aega teadnud, kuid pole tahtnud seda avalikkusega jagada, kuna kaotab sellega võimaluse osaleda menukas USA tõsielusarjas «90 päeva kihlatud». «Nüüd on kindel, et laps jääb ja seriaalist loobun,» selgitas Nau, miks ta uudisega nüüd lagedale tuli.

Kuigi sarjarollist jääb ta ilma, lendas Nau sel nädalal siiski Ameerika Ühendriikidesse, kuhu kavatseb jääda pikemalt. «Siin on koroona kontrolli alla saadud ja ma tean siin kindlalt, et laps kasvab üles ilma vihkamise ja halva ilmata,» rääkis Nau, kes peatub hetkel Floridas tuttavate juures. Ameerikas on ta elanud varemgi, toona küll üksinda.

Tulevane ema mõlgutab juba mõtteid lapse nime osas. «Pojale veel ei tea (nime – toim), aga kui sünnib tütar, saab nimeks Nelery,» kinnitas ta.

Küll aga ei soovinud tõsielustaar kommenteerida, kes on lapse isa. Samuti jättis ta saladuseks, mitmes rasedusnädal käimas on, mistõttu pole võimalik välja arvutada, kellega Nau rasestumise hetkel suhterõõme jagas. Beebikõhust samuti veel märke pole. Tõenäoliselt võib siiski välistada Dubaist leitud filmistaari ja luksusjahiga vanamehe.

Rase Merylin Nau pühkis kodumaa tolmu jalgadelt ja põrutas Floridasse. FOTO: Ekraanitõmmis Instagrami-loost

Nau hiljutine kihlatu Ron Nõmm on uudist kuuldes üllatunud. «Päriselt?» vastas ta Instagramis Elu24 küsimusele ning palus pikemat mõtlemisaega. «Kõik on õige, mis Merylin räägib, aga ma sünnitasin oma brändi ja varsti sünnib veel igasugu lahedat kraami. Ma olen seda juba mõnda aega sünnitanud. RonnyG võidab!» lisas Nõmm paar tundi hiljem.