Selle aasta augustis ja septembris on Eestis presidendivalimised ja praegune president Kersti Kaljulaid teatas, et ta enam ei kandideeri presidendiks, vaid otsib uusi väljakutseid. Eelkõige kosmilisi. Näiteks Euroopa Kosmoseagentuuris (ESA), mis teatas, et otsib üle 11 aasta uusi astronaute.