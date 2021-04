UUED TUULED ⟩ President Kersti Kaljulaid otsib uusi väljakutseid kosmoses

Kaljulaid sõnas 31. märtsil, et esitab oma kandidatuuri, sest siis avanevad talle võimalused lennata paikadesse, kuhu ta presidendina ei pääsenud. Eelkõige Kuule ja miks mitte ka Marsile asustust rajama.

«Olen hariduselt bioloog ja oskan keeli. ESA nõudeks on nii inglise kui vene keel, mul on mõlemad suus. Suur juhtimiskogemus võib anda eelise, seega vastan ESA kriteeriumitele. Olen väga heas sportlikus vormis, osaledes jooksu- ja suusamaratonidel. Kindlasti läbin astronautide koolituse nagu niuhti ja õpin raketiga lendama. Kui raske see ikka olla saab?» sõnas 2021. aasta sügisest Eesti ekspresidendiks saav Kaljulaid.

President Kersti Kaljulaid jooksmas 2020. aasta septembris Türil FOTO: Dmitri Kotjuh / Järva Teataja/

ESA otsib kahte tüüpi astronaute, saab kandideerida kas karjääriastronaudiks või projektiastronaudiks.

Kaljulaidi teatel eelistab ta karjääriastronaudi elukutset, sest siis saaks ta jätta seljataha Maa, kus pidevalt igasuguseid jamasid toimub ja minna julgelt sinna, kus keegi varem käinud ei ole.

«ESA teates oli, et astronauditreeningu osa on kolmenädalane elamine koopas, millega imiteeritakse pikamaalende, kus kõik on pidevalt koos, kuid samas nagu isolatsioonis. Ka sellega on mul varasem kogemus, sest presidendina olin ma kogu aeg nagu kapslis, mille sees pidin reegleid järgima ja välja lubati aeg-ajalt,» nentis tuntud eestlanna, kelle arvates ootab teda ees edukas astronaudikarjäär.

Kaljulaidi sõnul tahaks ta bioloogina panna punasel planeedil taimed kasvama ja näidata filmi «Marslane» peategelasele Mark Watneyle (Matt Damon), et lisaks kartulitele on Marsil võimalik kasvatada väga paljusid taimi. Loomulikult seda siis, kui kõik ühel hetkel mõne näpuvea tõttu vastu taevast ei lenda.

Matt Damon astronaut Mark Watneyna 2015. aasta filmis «Marslane» FOTO: Aidan Monaghan/AP/Scanpix

Kaljulaidi suureks unistuseks on tutvuda tulnukatega. Omades suurt diplomaatilist kogemust, tuleb ta kindlasti ka roheliste mehikestega toime, kuigi ta ei ole kindel, kas nad ikka on rohelised. Äkki hoopis valged ja läbipaistvad või siis süsimustad ja pinnal roomavad.

Mis puudutab raketi juhtimist ja sellega lendamist, siis saab ta kasutada käsiraamatut nagu filmis «Gravitatsioon» Sandra Bullocki kehastatud astronaut Ryan Stone, kes satub kosmosekõnnil asteroidirahe alla ja peab pärast rahvusvahelise kosmosejaama hävinemist Maale tagasi pääsema.

Eestlanna ei karda, et tema kosmoses olemise ajal midagi plahvataks või kosmilised objektid ta hävitaks, sest ta tunneb end olevat teflonist. Lisaks on Euroopa Kosmoseagentuuri julgeolekumetmed paremad kui USA NASAl, millel on olnud alates kosmoseüstikute programmi lõpetamisest 2011 probleeme.

Kaljulaidi ootab seega ees põnev elu, kindlasti põnevam kui ühe Põhja-Euroopa väikeriigi presidendiks olemine.