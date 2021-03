HÄMMASTAV VIDEO ⟩ Kahekordne vee all hinge kinni hoidmise rekordiomanik ületas end taas

54-aastane Budimir Buda Šobat , kes on juba Guinnessi rekordiomanik, suutis nädalavahetusel enda rekordi ületada, seades uueks rekordajaks 24 minutit ja 33 sekundit. Mees hoidis veel all hinge kinni pea hämmastavad pool tundi.

Šobati tütar on alati inspireerinud teda piire ületama ja tegema just seda, mida füüsiliselt pea võimatuks pidada võib. Mehe 20-aastane tütar Saša on lapsepõlvest peale võidelnud ajuhalvatuse, autismi ja epilepsiaga, mistõttu on ta enda võimalused piiratud.