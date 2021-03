Ajakirjanik lobises välja suure saladuse presidendi kohta: Kaljulaidil on uskumatu lemmikloom!

Viimaste hammustusskandaalide valguses USA presidendi Joe Bideni koertest «Ringvaatesse» rääkima tulnud ajakirjanik Kajar Kase avaldas, et Eesti presidendil on üpris omapärane lemmikloom. Maailma riigijuhtide lemmikuid tutvustades selgus, et Eesti riigipeadel on vähe ikoonilisi lemmikuid olnud. Seda tunnistas ka saatekülaline, avaldades aga infokillu, mis paljudele teada pole.

«Mul on selline uudispomm, et ma intervjueerisin presidenti ja ma tean, et temal on koduloom, kellest pole palju räägitud,» avaldas Kase. Küsides saatejuhilt, kas tema teab lemmikust, kinnitas Grete Lõbu, et tema ei võtaks sellist looma elus sees oma lähedusse.

«President Kersti Kaljulaid elab koos püütoniga!» kinnitas ka Kase. «Ta lastel on püüton, kuigi praegu on ta väga väike - vähemalt sügisel intervjuu ajal oli,» selgitas ajakirjanik. Lõbu oli aga üllatunud. et tegemist on tõelise kiskja-maoga, mitte mõne ohutu liigiga. «Ei, see pole üldse hirmus, madu on sõrmejämedune ja sööb viinereid,» avaldas Kase üllatava fakti.

Maailma suurimad püütonid võivad kasvada 10-meetriseks, Tallinna loomaaia eakas kuningpüüton näiteks on aga veidi üle 1,5-meetrine. Mürgised nad ei ole, vaid kerivad end jahti pidades ümber saaklooma.