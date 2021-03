JÄISELT KUUM ⟩ Kertu Jukkum näitas rabajääl ideaalset bikiinikeha!

Maailmarändur ja kirjanik Kertu Jukkum ladus teisipäeval instagramis ette oma eduka nädala saavutused. Eelkõige tunneb ta uhkust tervislike eustiilide üle. on ka põhjust - igaüks ei saa hakkama iga päev ligi 16 kilomeetri läbimisega.

See tasub ka ära: enda sõnul on Jukkum vaid nädalaga kolmest kilost lahti saanud. Kuna taliujujana on ta jahedaga harjunud, vürtsitas ta postitust pildiga saavutatud imelisest vormist, mis oli tehtud laukajääl uisutades.