VIDEO ⟩ Peterburi teel veokile ette trüginud juht sõitis liiklusmärgid maha ja lahkus sündmuskohalt

Tema õnnetuseks jäi tobe olukord aga tagasõitja pardakaamerale. Sealt jagati see edasi ka liiklejate kommuuni Ez-Dunõ 60 000 kasutajale vaatamiseks. Paljude arvates oli see tõeliselt rumal käitumine, kuid mõnigi tõi ka välja, et tee-ehituse liikluskorraldus on seal väga segadusseajav.