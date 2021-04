Eesti olümpiavõitjast saab vaktsiinibrändi kõneisik

Veerpalu on sõlmimas viie-aastast sponsorlepingut Venemaa koroonavaktsiinibrändiga Sputnik V. Hooajal 2023-2024 võib Veerpalu taas suusaradadele naasta, eelkõige maratondistantsidele, kus kiiruslikud võimed pole nii olulised kui vastupidavus. Korrapäraseks ettevalmistuseks kuluvad vatktsiinisüstid aga marjaks ära.

Sputniku esindaja leidis, et Balti riikides oleks Andrus Veerpalu neile ideaalne kõneisik.

«Andrus Veerpalu on Balti riikides, eelkõige Eestis tuntud nimi, ta pursib vene keelt ning tal on kaudne seos süstimisega juba olemas, seega täiendaksime teineteist. Usume, et tänu Andrus Veerpalu mainele saavutab Sputnik Balti vaktsiiniturul kiiresti liidripositsiooni ning 2024. aasta Vasaloppetil ilutseb Sputniku logo murdmaalegendi suusamütsil,“ lisas Sputniku esindaja.