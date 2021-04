Maxar Technologies satelliidifoto konteinerlaevast Ever Given, mis blokeeris 23. - 29. märtsini Suessi kanali, takistades maailmakaubandust

Möödunud nädalal oli Egiptuses Suessi kanalil kriis, kuna maailma üks suuremaid konteinerlaevu Ever Given sõitis kanalil madalikule ja tema lahtisaamine võttis aega ligi nädala. Laeva ujuvus taastus ja ta sai edasi sõita 29. märtsil. Konteinerlaev suunati Suurele Mõrujärvele, kus tehakse täielik tehniline kontroll ja küsitletakse meeskonnaliikmeid, keda on 25 ja kellest enamik on India kodakondsusega.