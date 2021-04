Täpselt nagu vanasti! Triinu Kivilaan jagas ninja-tüdrukute uhiuut bändipilti

Mullu novembris teatati, et Vanilla Ninja tuleb pärast pikka pausi taas kokku ning annab välja uue albumi. Ootamatult taasühines bändiga aastaid Šveitsis elanud Triinu Kivilaan , kellest sai 2004. aastal Maarja Kivi asemel ansambli neljas laulja.

«See tähendab, et pärast 15 aastat oleme koos David Brandesega töötanud uue muusika kallal ja erilise üllatusena on Triinu taas bändiga liitunud!» teatas Piret Järvis-Milder Instagramis. Ülejäänud liikmed Lenna Kuurmaa ja Katrin Siska on bändi algsest koosseisust.