Õpetajaametit pidav Mihkel Mattisen on tööga rahul: meil hakkas kohe alguses klappima

Alates septembrist annab Mattisen gümnasistidele muusikatunde Kadrina keskkoolis. Muusik aga kohe pea ees vette ei hüpanud ja otsustas enne ametisse asumist õpilastega silmast silma kohtuda. «Kui Kadrina keskkoolist minu poole pöörduti selle pakkumisega, siis minu esimene mõte oli, et ma tulen sinna kohale ja kohtun õpilastega, et tunnetada seda ühist vibe'i (meeleolu – toim) ja vaadata, kuidas me teineteisega sobime,» ütles 44-aastane pianist ja laulukirjutaja. «Meil hakkas kohe algusest peale klikkama,» tunnistas ta Raadio 2s.

«Ma julgen väita, et vähemasti minu õpilased pole kindlasti mitte jubedad,» vastab ta kindlameelselt saatejuhi väitele, et lapsed võivad vahepeal õudselt käituda.

Kuna Mihkel on tulnud klassikalise muusika valdkonnast, pole õpetajaroll tema silmis üldsegi ebatavaline. «Klassikalise muusika puhul on tavaline, et aktiivsed muusikud ühtlasi tegelikult õpetavad,» selgitab ta ja lisab: «See ei ole mingi haruldus».