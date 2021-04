Juutuuber Andrei Zevakin võtab osa populaarsest suhtesarjast: lähen mugavustsoonist välja

Zevakin teatas täna, et osaleb 2021. aasta «Rannamaja» uues hooajas. «Mulle tehti pakkumine, et kas tahaksin olla selle aasta «Rannamaja» üks osalistest. Algul keeldusin, kuid siis sain aru, et see võib isegi päris hea mõte olla. Ma panen sellega end proovile. Lähen oma mugavustsoonist täielikult välja. Tahan omal nahal tunda, mis tunne on sellises keskkonnas viibida.»

Küsimusele, et kuidas tema tüdruksõber Merilin Mälk sellesse otsusesse suhtub, vastas Zevakin, et Mälk pigem innustas teda takka. «Merilin on väga mõistlik. Ta saab aru, et ma teen seda vaid selleks, et «Rannamaja» inimesi paremini mõista. See on minu töö osa.»