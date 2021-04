Juutuuber Deana Noop käis populaarsel iluprotseduuril: ma ei võta seda kui ilukirurgiat

«Minult on nii Youtube'is, Instagramis kui TikTokis küsitud, kas ma olen oma huuli süstinud ja tavaliselt küsitakse seda väga viisakalt,» alustas 27-aastane suunamudija ja juutuuber juttu iluprotseduurist.

Küll aga pole kõik jäänud huulte täitesüstide kohta küsides viisakaks. Teema alustuseks luges naine ette eriskummalise sõnumi. «Ma olen aastate jooksul saanud igasugust tagasisidet ja sõnumeid, aga see, ma arvan, et see on üks läbi aegade kõige manipuleerivamaid, kõige nõmedamaid, aga samas kõige naljakamaid sõnumeid, mis ma üldse saanud olen,» ütleb Deana, kes on oma jälgijatele tuntud ka kui Deanabanana.

«Kas sa oled oma juuksed halliks värvinud ja huuled viltu süstinud? Sa olid megailus. Võib-olla lihtsalt vale valgus. Mu kassike tervitab Milot,» luges Deana kõnealuse sõnumi videos ette. Ta lisas, et Milo (Deana kass) kirja kirjutaja lemmikut kindlasti vastu ei tervita. «Mu kass ei suhtle kiusajatega,» põhjendab suunamudija naljaga.

«Jah, mul on lipfiller'id (huulte täitesüstid) ja ma kohe räägin sellest täpsemalt, aga ei, mul pole huuled viltu süstitud,» ütleb Deana konkreetselt. «Ma pole varem tahtnud sellele tähelepanu tõmmata, aga mul on lõug natuke viltu,» selgitab Deana ja ütleb, et asi läks eriti hulluks pärast tarkusehammaste eemaldamise operatsiooni. Lisaks on talle arstid öelnud, et ta ei tohi lõuga liialt koormata ning peab vältima näiteks nätsu närimist.

«Mulle ei ole kunagi keegi öelnud, et mul on liiga väikesed huuled, pigem vastupidi,» ütleb Deana, kelle arvates on ilustandardid aastatega muutunud. «Praegu on trend, et su huuled oleks võimalikult suured.» Naise sõnul on tal palju tuttavaid, kes on samuti huultesse täitesüste teinud ja ta oli isegi tahtnud seda juba ammu proovida. «Ma tegin selle ära jaanuari alguses ja miks ma sellest varem ei rääkinud, on sellepärast, et alguses olid mu huuled täiesti paistes ja ma ei tahtnud neid kellelegi presenteerida taastumisprotsessi ajal,» põhjendab Deana valikut alles nüüd iluprotseduurist rääkida.

Samas tunnistab ta, et kui keegi on talle kirjutanud ja temalt huulte kohta küsinud, pole ta valetanud. «Seda pole mõtet peita, kuigi paljud siiski peidavad,» ütleb ta. Deana usub, et suur osa naiskuulsusi ei piirdu vaid huulte täitesüstidega. «Ma ei võta lipfiller'eid kui ilukirurgiat, see on ajutine süst, aga ka sellel on mingid terviseriskid. Ma ei taha promoda selliste protseduuride tegemist, aga ma tahan normaliseerida sellest rääkimist,» ütleb ta ausalt. Samas arvab ta, et otsus endale tehtud iluprotseduuridest rääkida on igaühe isiklik valik.