VIDEO ⟩ See pole aprillinali: Triin Lellep andis välja räpisingli

Koostöö oli uudne mõlemale osapoolele. «Ma tõesti üllatusin, kui mõistsin, et räpp polegi nii teine maailm, kui ma algselt olin arvanud. Ka seal on noodid, rütm, areng, emotsioon,» ütles Lellep.

«Ma ei oleks arvanud, et see laul minu elus nii suureks õpetajaks saab,» ütles Lellep. «Kuigi ise kehastan laulus seda ingellikku positiivset poolt, olen viimasel ajal ka mina teelahkmel, kas minna kaasa kritiseerimise ja hukkamõistmisega või säilitada empaatia ja jääda positiivseks. «Empathy» on hea meeldetuletus,» selgitas ta.