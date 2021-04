Brigitte Susanne Hunt hakkab põnevat teenust pakkuma

Briginne Susanne Hunt on juba aastaid töötanud ajakirjanduses. Ta lõpetas Tartu Ülikoolis ajakirjanduse ja kommunikatsiooni eriala. Pärast seda on ta töötanud Eesti Ekspressis, Delfis, Power Hit Radio's ja Sky Plusis. Hundil on Tv3 Play's oma blogi, ta on juhtinud erinevaid saateid ja näidelnud filmides ning seriaalides.