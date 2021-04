ÜLE VÕLLI ⟩ Roheliste aprillinali ajas erakonna mainekujundajad kiiresti tuld kustutama

Naljapäeva hommikul postitas erakond Rohelised oma Facebooki lehele libauudise pealkirjaga «Koalitsioon otsustas seadustada abieluvõrdsuse».

Lisaks oli postituse juures kirjas pikk uudistekst:

«Tänasel varahommikusel nõupidamisel otsustas valitsus saata Riigikogule Perekonnaseaduse § 1 muudatusettepaneku, mille järgi oleks abielu kahe täiskasvanud inimese vaheline liit sõltumata nende soost. Mäletatavasti olid Rohelised esimeseks erakonnaks Eestis, mis võttus vastu ametliku poliitilise seisukoha, millega toetatakse samasooliste õigust abielule. Roheliste algatatud petitsioon perekonnaseaduse muutmiseks purustas aga ligi 36000 digiallkirjaga rahvaalgatuse rekordi.» «See on Reformierakonna ning Keskerakonna poolt väga loogiline ning õige samm,» kommenteeris Roheliste esimees Kaspar Kurve. «Tegu on ju liberaalsete inimõigusi ja isikuvabadusi austavate erakondadega ning isiklikult olin tegelikult surmkindel, et mõlema erakonna jaoks on väärtused tähtsamad poliittehnoloogilistest mängudest. Õnneks ma siinkohal ei eksinud.»

Rohelised olid tõepoolest, nagu naljauudises kirjutatud, perekonnaseaduse muutmise petitsiooni algatajad ja on üleüldse silma paistnud abieluvõrdsuse eestvedajate ja vähemuste kaitsjatena. Seetõttu tuli taoline aprillinali, mis naljatleb vähemuste õiguste üle, paljude jaoks üllatusena.

Paljud leiavad, et nali oli kohatu ning tegi vähemustele haiget. Üllatusena tuleb ka see, et taolise nalja autoriks on Rohelised, mitte näiteks EKRE.

Ma oleks aru saanud kui seda nalja oleks teinud EKRE, aga et rohelised?? 🤨 — Kreete Mi∆Mi (@KreeteMiaMi) April 1, 2021

Tundub, et rohelised tulistasid endale ise taolise postitusega jalga.

Teemal on võtnud sõna ka noorsotsid:

@estoniangreens mis teil arus oli? — Noored Sotsiaaldemokraadid (@noorsotsid) April 1, 2021

Ehkki üldiselt ollakse arvamusel, et nali on halb, tõlgendavad paljud seda nii, et nalja tehakse koalitsiooni saamatuse üle vähemuste õiguseid tagada.

Olen nõus, et lamp ja ebanaljakas nali, aga see pole ju eriti lgbtq+ kogukonna üle naermine? Pigem minu arusaama kohaselt nali koalitsiooni saamatuse üle võrdsust tagada. — Rasmus (@asmussoodla) April 1, 2021

Roheliste aprillinalja nähakse ka kui ühiskonnakriitilist huumorit, mis toobki tähelepanu sellele, kui absurdne on see, et seksuaalvähemustel pole õigust abielluda.

Tuus, et Roheliste huumor on pmst:



"- Diskrimineeriva ja keskkonnavaenulika poliitikaga on nüüd kõik! Eesti elu paraneb!



- Haha! Aprill! Ainult mingi idikas usuks neid asju. Sööge sitta edasi!" pic.twitter.com/qsAM4xJQW0 — Kristjan Kaljusaar (@AntiGoblin) April 1, 2021

Roheliste esimees: võtan vastutuse ja vabandan

Ehkki postitus elab sotsiaalmeedias oma elu edasi, eemaldati see päris kiirelt Roheliste enda Facebooki lehelt. Roheliste esimehe Kaspar Kurve sõnul oli erakonna aprillinalja mõte võtta fookusesse end retoorikas liberaalsetena ning isikuvabadusi ja inimõigusi austavate erakondadena näitavad Reformierakond ja Keskerakond.

«Uue koalitsiooni suhtes on olnud paljudel (põhjendatult) kõrged ootused, kaasaarvatud küsimustes, mis puudutavad LGBT kogukonda, aga paraku pole siinkohal arenguid olnud,» ütleb Kurve ja lisab, et see on kurbnaljakas, kuidas poliittehnoloogia väärtused taaskord üle kaalub.

Samas nendib ta, et erakonnasiseselt antakse endale aru, miks mitmed Rohelistega sarnaseid väärtuseid jagavad inimesed antud nalja kohatuks pidasid. «Meie eesmärk ei olnud kindlasti kellelegi haiget teha, vaid juhtida tähelepanu praeguse valitsuse tegevusetusele.»