Tuntud eestlased Ita Everist: helistasin ja lootsin, et ta ei vasta

Eesti menuseriaali «ENSV» stsenarist Gert Kiiler õnnesoov oli järgmine: «Olen siiamaale veendunud, et üks õnnelikumaid hetki «ENSVd»» tehes oli, kui sain kinnituse, et Ita Ever on nõus kehastama sarjas baarmen Illari mammat.

Õnne ja rohkelt-rohkelt tervist igihaljale Itale juubeli puhul!»

Eesti Olümpiakomitee peasekretär Siim Sukles postitas oma õnnesoovid Facebooki koos vahva looga 2019. aastast.

«Detsember 2019. Jaanuaris toimuvale Spordiaasta Tähtede Galal võiks «Kristjani» üleandja olla keegi väljastpoolt sporti. Leiame, et Ita Ever oleks briljantne lahendus. Helistan Draamateatri direktor Rein Ojale ja palun küsida, kas Ita Ever saaks seda teha. Rein annab teada, et Ita ei anna talle vastust ja hoopis ootab mu kõnet.

«Kogu lapsepõlv jooksis silmade eest läbi, kõik noorpõlve TV ja laval nähtud sarjad ja teatritükid, raadioteater ning jutusaated.» - Siim Sukles 1

Ja siis ... ma ei suuda helistada kaks päeva. Pole just palju kõnesid ja inimesi, kellele ma ei saa kõnet tehtud aga seekord oli aukartus nii suur. Võtsin julguse kokku ja helistasin, võib-olla vaikselt lootsin, et ta ei vasta ja ma saan päevakese pikendust. Ta võttis vastu ... ja see HÄÄL ... kogu lapsepõlv jooksis silmade eest läbi, kõik noorpõlve TV ja laval nähtud sarjad ja teatritükid, raadioteater ning jutusaated. Ja me rääkisime nagu me tunneks juba kaua aega.

Niivõrd meeldiv, mõnus, asjalik «vanaema õunapuu otsast». Kõne lõppedes olin nagu teismeline, kes sai rääkida oma iidoliga.

Suurele Näitlejale, kes kasvatas ja jagas teatrivaimustust mitmele põlvkonnale, suured õnnesoovid 90.juubelil.»

Näitleja Marta Laan kiitis aga oma kolleegi taevani: «I m e l i n e näitlejanna! I n s p i r a t s i o o n! Võrratu kolleeg ja on suur au olnud astuda samu lavalaudu Draamateatris! Kummardan! ITA 4EVER!»

Endine poliitik Rainer Vakra soovis Itale sotsiaalmeedia vahendusel õnne.

««Ära vihasta. Ainult vaata ja imesta!» - mulle nii meeldib see Ita Everi positiivselt ja humoorikalt sõnastatud maailmakäsitlus, mida meist tõenäoliselt igaüks endale aegajalt meelde peaks tuletama, kui miski hullult ärritab või närvi ajab.

Täna tähistab suurepärane näitleja ja võrratult südamlik ning hea huumorisoonega Ita Ever oma 90. juubelit. Minu siirad õnnesoovid! Rõõmu ja tervist!»

Vakra täpsustas, et foto temast koos tänase sünnipäevalapsega on tehtud eelmise aasta suvel filmi «Salmonid. 25 aastat hiljem» esilinastusel.