Söömishäirega inimese jaoks on kalorite põletamine justkui kinnisidee - trenni tehakse kasvõi salaja. Selle asemel, et koostada anamnees ning küsida, et kas võib vanematega ühendust võtta tehakse toitumishäiretega lastele toitumis- ja treeningkavasid. Pildil on loo peategelane juba paranemisprotsessis, kuid see ei ole veel terve inimese keha.

Söömishäirega inimese jaoks on kalorite põletamine justkui kinnisidee - trenni tehakse kasvõi salaja. Selle asemel, et koostada anamnees ning küsida, et kas võib vanematega ühendust võtta tehakse toitumishäiretega lastele toitumis- ja treeningkavasid. Pildil on loo peategelane juba paranemisprotsessis, kuid see ei ole veel terve inimese keha. FOTO: Erakogu

«Tüdrukud kõhnuvad praegu suisa klasside kaupa. Läksid koduõppele ja arutavad omavahel, et kes siis rohkem alla võtab. Neid on tohutult,» tõdeb söömishäire anorexia nervosa all kannatava tütre ema ja MTÜ Söömishäirete Liit eestvedaja Snezana Härma (45). «See on väga karm maailm.»



tellijatele Artikkel on kuulatav digipaketi tellijatele

Tellijale

Eestis on 50 000 – 90 000 inimest, kel on söömishäirega isiklik kokkupuude. Umbes 20 protsenti neist on lapsed. Kuigi tegemist on levinud murega, tundub, et piiratud teadmiste tõttu jäävad paljud sellised juhtumid diagnoosita, või mis veel hullem – need võivad lõppeda väga kurvalt, sest haiguse kestus on tavaliselt seitse kuni kümme aastat.