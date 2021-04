Brasiiliast pärit Playboy modell kurdab, et pandeemia pani tema seksiisule valusa põntsu

33-aastase Fabiana jaoks on viimased kuud olnud väga rasked. Playboy modell kurtis hiljuti Briti meediaväljaandele Daily Star, et pandeemia on talle halvasti mõjunud ja ta on kaotanud oma seksiisu. «Väga raske on normaalse seksuaalse rutiini juurde naasta,» tõdes Fabina, kes sai 2020. aasta lõpus esimest korda emaks.