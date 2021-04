Heidi Klum sai hakkama ühe eriti seksika aprillinaljaga

Kuna Heidi kommentaarid on Instagramis kinni ei ole teada, ei ole tema postituse all näha fännide reaktsioone. Küll on aga Twitteris märgata, et nii mõnigi jäi Heidi postitust uskuma ja aprillinalja on uudisena jaganud ka mõned meelelahutuslehtedel. Ja seda alles 2. aprillil. Seega on põhjust arvata, et Heidi aprillinali oli täitsa edukas.