Ei läinudki kaua aega mööda, kui lauljatar sai juba esimese eksperimendi tulemusi jagada. «Alustan sellega, et kutsun ta kohtingule ja jalutama,» alustab Desiree vestlust «ohvriga» ja põhjendab ideed sellega, et ilmad on ilusad. Teadmatuses neiu uurib, kus kohting toimuks ja palub meheks kehastunud Desireel endast pilt saata. Kui Desiree on saatnud pildi oma meessoost sõbrast, saadab enda teadmata truudusetestile sattunud neiu ka endast pildid ja lisab: «aga ma lühike».