Paljud kõmuajakirjanduse kaanestaarid on alustanud karjääri sportlastena. Spordiga tegelemine on neile loonud vajalikud eeldused, et saada edukaks ka spordijärgses elus kas muusiku või näitlejana. Loomulikult on neid, kelle sportlaskarjääri katkestas vigastus, kuid on ka neid, kel juba tegevatleedina mõlkus meeles unistus filmimaailmas läbi lüüa.