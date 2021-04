KUUMAD KAADRID ⟩ Kardashianide klanni liikmed otsustasid lihavõtete puhul värvilised bikiinid selga tõmmata

Tõsielustaaridest õed Khloe Kardashian (36) ja Kylie Jenner (23) on võtnud pühadeks aja maha ning naudivad sooja ilma Palm Springsis koos oma pisikeste tütarde Stormi ja Truega, vahendab People .

Lapsed aga piltidele ei mahtunud, see-eest poseerisid Kylie ja Khloe lihavõtetele kohaselt pastelsetes toonides bikiinides. «Lillat värvi lihavõtted,» on Khloe valinud pildi pealkirjaks. Tema õde Kourtney vihjab, et pildi autoriks on õde Kylie: «Kylie spetsialiteet,» kommenteerib Kourtney õe pilti ja lisab juurde fotoaparaadi emoji.