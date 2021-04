HÄMMASTAV ⟩ Pärnu-suuruse pärapõrgulinna poiss meisterdas kogemata hiti, millega sai miljard kuulamist ja Grammy

Märtsis Grammyde galal käigus pääses rambivalgusesse üks muusikatööstuse viimase aja hämmastavamaid lugusid. Nimelt sai seal parima remixi auhinna Imanbeki töötlus Saint Jhni loost «Roses» . Selle loo taustalugu on aga üllatav ka sellele, kes popmuusikaga sina peal pole.

Nimelt on Imanbek Zeikenov kõige tavalisem nooruk väikesest Kasahstani tööstuslinnast Aksust. Ise raudteel töötav Imanbek mässas muusikaga lihtsalt ajaviiteks, omamata imelisi oskusi ega mingeid sidemeid muusikatööstusega. Andes aga uue elu juba nelja aasta vanusele USA räppari loole, tabas ta naelapead.

2020. aasta jooksul kogus Imanbeki remix meeletult populaarsust, leides kasutust TikTokis ja mujal. Tänaseks on Imanbeki «Roses» saanud Youtube'is 150 000 000 vaatamist - kolm korda enam originaalist. Spotifys on lugu kogunud aga meeletud 1 200 000 000 kuulamist. Täpselt nii - 1,2 miljardit.

Nii tohutu kuulsus tuleb aga loomulikult oma palgaga. Kuidas iganes arvutada, on Ida-Kasahstani imelapsest tänaseks saanud miljonär. Teatavasti on Spotify kitsi, makstes 1000 kuulamise eest vaid umbes kolm dollarit. See teeb tema teenistuseks erinevatel andmetel 3 500 000 dollarit või enam.