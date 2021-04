LIIKLUSRAEV ⟩ Uksekõks Lasnamäe parklas viis tõuklemise ja räige sõimuni

Videol on Tähesaju kaubanduslinnaku parklas kõrvuti parkinud meeste vahel tekkinud tüli, kas üks on teise autot uksega koksanud. Vaidlus läks väga ägedaks ja pälvis 60 000 liikmega grupis paljude pahameele.

Tundub, et vanema juhi väitel uks päris vastu ei läinud, teine on aga veendunud, et tema autol on mõlk. Grupis mõistavad aga paljud sõimamise hukka. Üksikud tunnistavad, et uue auto rikkumine võib tõesti ärritada. Samas meenutab paar ninimest ka olukordi, kus keegi on neid üritanud parklas petta, süüdistades neid oma auto uksega mõlkimises.