Eva-Lotta Kiibus: enne jääle minekut kardan kõige rohkem seda, et hakkan kartma

Kiibus ütles, et kui maailmameistrivõistlustelt olümpiale pääses, siis oli tal suur rahulduse tunne ja tundis, et mingi märk sai maha pandud.

31.01.2021. Tallinn. Eesti Meistrivõistlused Iluuisutamises 2021 naiste vabakava Tondiraba jäähallis. FOTO: Eero VabamÄgi/Postimees Grupp

Tüdruk märgib ära, et kava pole ta oma venna Markus Kiibuse (Nublu) laulude järgi teinud. «Ma olen selle järgi lihtsalt tantsinud ja jää peal lasknud seda. Ma arvan, et see muusika, mida venna teeb, on ikka hoopis teistlaadi ja selle järgi sõita sellist võistluskava on ikka päris keerukas. Uisutamise kavad nõuavad vähe teistsugusemat muusikat.»

Saates vaadati koos Kiibuse maailmameistrivõistluste esitust. Tüdruk kommenteeris, et enne sooritust mõtles peas, et kas kõik või mitte midagi.

Eva-Lotta Kiibus FOTO: JONATHAN NACKSTRAND/AFP

«Võistlustel ma ei saa sellest aru, kui väsinud ma olen. Muidugi ma hingeldan, see on normaalne, aga üldiselt ma arvan, et ma ei ole väsinud. Adrenaliin on juba nii suur. Lõpuks on näha, et kui ma hingeldan, siis see on lihtsalt sellest, et see on lõpuks tehtud ja see pinge on maas.»

Kiibus ütles, et enne jääle minekut kardab ta kõige rohkem seda, et ta hakkab kartma ja kõhklema igas oma liigutuses. «Siis ei tule sealt midagi. Kui sa ei karda ja lähed julgelt peale, siis isegi mõne ebamugavuse pühid sa minema, tuled sellest välja. Kui kardad ja lähed pelglikult igale hüppele, siis tihtipeale tulebki eksimus.»

Tüdruk rääkis, et on saanud Anna Levandilt, oma treenerilt, erinevaid õpetussõnu. «Eks ta ikka on rääkinud, et kui tema läks sinna suurtele olümpiamängudele või muule tiitlivõistlusele, siis eneseusk, et sa ei näe end seal top kümnes, see juba eos võtab sinult selle enesekindluse ära.»

Eesti Meistrivõistlused Iluuisutamises 2021 FOTO: Eero VabamÄgi/Postimees Grup