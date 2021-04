MEENUTUSED ⟩ Renate Saluste uuest musavideost: alles oli ju see aeg, kui sai lauatelefoniga naabritüdrukule helistatud

Renate Saluste peres kasvab kolm pisikest tütart, kes kahtlemata suure osa ema ajast nõuavad, kuid see ei tähenda, et naine ei leiaks aega oma kirele - muusikale. Renate repertuaari kuuluvad tuntud lood «Stiihia», «Suveõhtud» ja «Vajan sind». Möödunud aastal võttis naine osa ka Eesti Laulust looga «Videomäng», kuid nüüd on lauljataril varuks oma kuulajatele hoopis meenutustest kubisev kevadine muusikapala.

«Äsja on potsatanud Youtube’i laul «Millennium»! Suur rõõm on seda lõpuks jagada, sest sellel laulul on olnud pikk teekond,» teatab Renate Saluste Instagramis. Lauljatari sõnul laulab ta kõigest, mis kuulus kord ka tema lapsepõlve juurde ja sellest kõigest on naisel meenutada vaid helgeid mälestusi.

«Täna mõtlen, et alles oli ju see aeg, kui sai lauatelefoniga naabritüdrukule helistatud ja küsitud «10 minuti pärast poodi jäätist ostma?» Kui lapsed olime, siis ei jõudnud ära oodata, et «saaks juba oma elu peale»» meenutab Saluste.