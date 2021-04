NOËP pidi põhikoolis õpetajatele valetama: tol ajal ei olnud eriti «cool» olla tark

Noorte seas tuntud juutuuber Maria Rannaväli tegi põneva intervjuu NOËPi ehk Andres Kõpperiga, mille käigus Rannaväli uuris, milline õpilane mees omal ajal oli. Andres tõdes, et see vaheldus aastatega. «Olin alguses hästi tubli. Mul oli põhikoolis hästi lihtne, ma ei pidanud kahjuks mitte kunagi õppima. Iseenesest nagu justkui hea, aga sellega kaasnes see, et ma muutusin hästi laisaks. Siis kui ma põhikooli lõpupoole oleks pidanud hakkama õppima, siis mul ei olnud seda harjumust. Kes teab, ehk see õppimise puudumine on mul siiamaani küljes,» muheles NOËP.