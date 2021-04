ALATUD KUULUJUTUD ⟩ Suessi kanali blokeerimises süüdistatakse Egiptuse esimest naiskaptenit

Kuulujutud Marwa Elselehdari kohta, nagu tema oleks olnud parasjagu Ever Giveni kaptenina ametis, hakkasid levima võltsuudiste tõttu. Samuti esinesid mitmed Twitteri kasutajad tema nime alt, levitades valeväiteid. 29-aastane Marwa Elselehdar ütles BBC-le, et tal pole õrna aimugi, kes seda lugu esimesena levitas või miks nad seda tegid. «See oli inglise keeles, mistõttu levis see eri riikides väga kiirelt,» rääkis ta.

«Tundsin, et mind võidakse sihtida võib-olla seetõttu, et olen selles valdkonnas edukas naine või et olen egiptlane, kuid ma pole päris kindel,» selgistas naine. Ajaloost mäletame, et merenduses on alati domineerinud just mehed. Rahvusvahelise mereorganisatsiooni andmetel on vaid kaks protsenti meremeestest naised.