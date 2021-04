ELU 25 ⟩ Jürgen Rooste: Mehed, kes näitavad kohe naisele m™i.

Kõike tõlgendatakse tänapäeval kultuurisõjana. Kuni äärmusliku hulluse ja idiootsuseni: osa Riigikogu saadikutest ei saanud toetada alla 18-aastaste laste lubamist psühhiaatri vastuvõtule vanemate teadmata... sest nad on sinna külge mõelnud mingi massilise soovahetamiskampaania, mida lihtsalt pole olemas. See ei käi nii, see pole võimalik nii. Ainult väga loll inimene ei tea, et ükski psühhiaater ei ütle kunagi ühelegi patsiendile: hurraa, vaheta aga sugu! Aga eirata noorte vajadust toele nõnda, sellisel kujul, kui ühiskonnas on palju perevägivalda, suitsiide, pedofiiliat... see on räme! Võtke end kokku, mehed, iga asi pole poliitiline heitlus, mõnikord peab lihtsalt seisma nõrgema kaitsel. Need on me endi lapsed!

Homod on muidugi süüdi!

Kultuurisõda paljastub iga kord ka allkirjade kogumisel algatustele, mis on omal moel väga poliitilised. Kuigi homode era- ja abielu ei kuulu üldse üleüldisesse probleemideringi, puudutab väga väheseid inimesi, on see kultuurisõja raames tehtud tohutusuureks asjaks. Justkui oleks meil kõigil vaja mõelda sellest, et kas homod tahavad abielluda või ei taha, see pole üldse “meie” asi, see on homode asi. Kui tahavad abielluda (lollakad :) ) – las abielluvad, see näitab ainult seda, et abieluinstitutsioon on tugevam ja hõlvavam, kui me arvasime.

Aga kui vaadata ühiskondlikke reaktsioone: kooseluseaduse vastu kogusid saatanapaktikristlased selle vastuvõtmise järel pea 40 000 allkirja. Sama palju kogus toetust ka roheliste algatus abieluvõrdsuse kehtestamiseks seaduses 2020. aasta lõpul. Arvestades eestlase rahulikku meelelaadi, on see üsna võimas tulemus: kahte “äärmusse” kiskuv.

Samas: laste seksuaalse vabaduse vanusepiiri tõstmise ja pedofiilide karistuse karmistamise ettepanek kogus vaid ca 5000 allkirja. Kuigi ühiskondlikult on tegu kindlasti kordades olulisema probleemiga (tõstku käsi, keda ennast või kelle tuttavat või tuttava tuttavat pole lapsena ära kasutatud). See on kummaline, see kultuurisõdadele keskenduv poliitika. Eestis pole ju tegelikult mingit tõsiseltvõetavalt probleemi ega küsimust homoseksuaalidega, aga see on tõusnut põletavate poliitiliste küsimuste esikolmikusse. Miks?

