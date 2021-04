Blogijatepaar Marimell avaldas, kes küsib Eesti suunamudijatest koostöö eest kõige rohkem raha

Paari sõnul ei teagi paljud, et lisaks blogimisele on neil ka oma agentuur. «Meil on kliendid, kellele me pakume teenust. Eestis ei ole influencer'eid (suunamudijaid – toim), kellega me ei ole koostöid teinud. Paljud ei tea, et meie seal taga oleme.»

Kui Hunt uuris, kes küsib Eesti suunamudijatest kõige rohkem raha, vastas Mari-Leen Albers kiirelt: «Sina!»

Paar märgib, et nad on nõus maksma, sest teavad, mida nad selle eest saavad. Endi sõnul teevad nad koostööd ka väiksemate suunamudijatega. Albers rääkis, et Hunt küsib koostöö eest 2000 eurot. Selle eest teeb ta kaks Instagrami lugu ja ühe tavalise postituse.