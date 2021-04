VIDEO ⟩ Marilyn Kerro ennustab: kui see seadusemuudatus läbi viiakse, siis tuleb Eesti-sisene sõda

Kerro ütleb, et ta ei näe kaartidelt, et tuleks midagi suurt, mis hakkaks kõigi elu tohutult muutma. «Võib tulla konflikti olukord, aga see pigem viitab suusõnalisele või lepingute muutmisele. Mingit füüsilist konflikti mina praegu ei näe. Kui ma vaatan pikka perspektiivi, siis mina arvan, et me võiksime rahulikud olla.»

Selgeltnägija sõnab, et ta ei näe midagi, mille pärast rahvas kartma peaks. «Venemaa võib seda teha, kui ta on oma piiri peal ja tal on seal tankid. Eks ta näitab oma võimu ja jõudu nagu alati.»

Kerro lahkab videos ka Eestis plaanitavat seadusemuudatust seoses politsei vaba voliga vajadusel inimese koju minna. «Siin näitab, et see pakkumine on tehtud välismaalt, et teil oleks seda seadusemuudatust vaja. Tulevad välismaa kaart ja valikud. Justkui tegelikult see Eesti riik oleks pandud valikute ette.»

Naine ütleb, et see ettepanek on tulnud kuskilt kaugemalt ja ülevalt. «Kui see peaks läbi minema, millest ma olen ka enne rääkinud, siis tuleb väljaränne. Väljarände kaart tuli mulle juba paar saadet tagasi. Inimesed hakkavad massiliselt välja minema lihtsalt. Nad ei usalda enam riiki.»

Kerro räägib, et sellest tuleb väga suur sõda. «See, mis me oleme viimasel ajal näinud, kaart näitab ära, et see on alles algus. Rahvas seda niimoodi ei jäta. Rahvas ei hakka nõus sellega olema. Isegi, kui see läbi viiakse, siis tuleb Eesti- sisene sõda.»

Selgeltnägija näeb kaartidelt, et ühtegi mõjuvat põhjust selle seaduse ellu viimiseks ei ole. «See võib olla sellepärast, et suure tõenäosusega see neil läbi ei lähe. Ja isegi, kui läheb mõneks ajaks läbi, siis see võetakse tagasi niikuinii.»