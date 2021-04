Maxar Technologies staelliidifoto 28. märtsist, mil konteinerlaev Ever Given blokeeris veel Suessi kanalit

Konteinerlaev Ever Given sõitis 23. märtsil Egiptuses Suessi kanalis madalikule ja blokeeris ligi nädalaks mõlemas suunas laevaliikluse. Laev kuulub Jaapani merendusfirmale Shoei Kisen Kaisha, seda käitab Taiwani firma Evergreen Marine ja see sõidab Panama lipu all.