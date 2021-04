Kihlatu kodumaal viibiv Kethi Uibomägi avaldab, mis talle reisil olles raskusi valmistab

Juba saabudes tunnistas laulja, et silmailu on Gruusias palju ja seal on ta näinud ka reaalselt pilti grusiinlaste eluolust. «Avastamist kui palju veel,» tõdes Uibomägi 14. märtsil.

Eestlanna jagas ka seda, et võttis reisile lugemiseks kaasa Wim Hofi (pealkirjaga «Wim Hofi meetod» - toim) raamatu. Sellest tulenedes on Uibomägi algust teinud uue harjumusega: «Praktiseerin iga päev tema hingamistehnikaid koos jääkülma dušiga. Külm dušš äratab keha talveunest ja annab energiat pikemaks ajaks, kui tass head kohvi või pikem jalutuskäik.»

Täna avaldas Uibomägi, et pikal puhkusreisil olles on siiski midagi, mis on talle veidi raskusi valmistanud. «Reisil olles on keeruline toitumisel silma peal hoida, mu suurim patt on olnud toidukordade vahele jätmine ja kord päevas mugimine. 1-2 korda nädalas olen lubanud ikka ka kohalikke hatšapuri'sid, khinkali'sid ja juuste,» kirjeldas laulja.