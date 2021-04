Kerli Dello landib mehi Tinderis: vasakule lähevad kohe need, kes on palja ülakehaga!

Kerli Dello tõdeb, et vasakule lükkamist tuleb oluliselt rohkem ette, kui paremale. Kaassaatejuhid Jürgen Pärnsalu ja Andres Puusepp olid ütlemata huvitatud, et kuis naisel siis seal läheb. «Kerli Dellol on Tinder!» rõõmustasid nad.

Naise sõnul on tal pandud kohtingurakenduses vanusevahemikuks 35-49. Nooremaid mehi naine pigem ei vaata. Lisaks vanusele on Dello määranud ka distantsi, otsides mehi 70 km raadiuses. «Aga jube palju soomlasi. Kohutavalt palju soomlasi,» tõdeb Dello. Kaassaatejuhtidele jäi arusaamatuks, et miks küll naine rikastest soomlastest huvitatud pole. «Ma ei taha. Kas see rikkus on nüüd see, mille pärast ma sinna läksin siis?» tunnistab naine, et sel eesmärgil ta küll sinna ei suundunud.

Dello tõdes, et muidugi saab ka kirjutada kirjeldusse millist mees soovitakse. «Otsin sellist inimest, kelle sissetulek on kuus 83 tuhat eurot,» läks naine meeste naljaga kaasa. Dello tõdes, et tal pole aga paraku kirjeldusse tõesti mitte midagi kirjutatud. Konto avas Dello vaid paar päeva tagasi, reede õhtul ja potentsiaalseid partnereid on juba pea 20, kuid kirjutanud on kuus. «Ma jään ootama,» rääkis ta.

Dello käest on peamiselt uuritud, et «kas ta on see?», et uurida, kas tõesti on tegu tuntud raadiohäälega. Praeguse seisuga laekunud matchid (sobivad partnerid - toim) on Dello tütred heaks kiitnud. Tinderit võrdleb raadiohääl justkui menüüst toidu tellimisega, et sirvib menüüd vasakule-paremale ja kui ei meeldi, saadab toidu kööki tagasi.