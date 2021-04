VIDEO ⟩ Lennusaatja ei hoidnud pärast maskireegli eirajatest vabanemist oma emotsioone tagasi

Vahejuhtum leidis aset möödunud nädalal Southwest Airlines lennul vaid mõned minutid enne õhkutõusu. Brendani nimelise reisija jäädvustatud videost on näha, kuidas meessoost lennujaama töötaja räägib esireas istuva blondi peaga naisega maskikandmise kohustusest.

Naist kuuleb lennusaatjale ütlemas: «Te ütlete, et ma ei täitnud käsku ja ei pannud maski ette, kui te seda palusite? Kas te tõsimeeli ütlete neile, et ma ei pannud oma maski ette, kui te seda palusite? Te olete valetaja!» Seejärel tõuseb ta püsti ning võtab oma koti pagasiriiulist välja. Taustalt on kuulda, kuidas kaasreisijad selle peale plaksutavad ja häälekalt rõõmustavad.