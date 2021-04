KIIRE KOPIKAS ⟩ Elukaaslane pakkus võlgade katteks välja OnlyFansi ja naine haaras härjal sarvist

Probleemid süvenesid, kui 2020. aastal tabas maailmat koroonapandeemia. Paarike teadis, et nad peavad kiirelt välja mõtlema viisi, kuidas raha teenida, enne kui nende olukord veelgi meeleheitlikumaks muutub. Brooke'il oli YouTube'i kanal, kuhu ta postitas ASMR-i sisu, milleks on videod, mis stimuleerivad müra kaudu sensoorset naudingut, kuid ka videod ei toonud paraku piisavalt sisse.

Õige pea hakkasid naise sõnul laekuma erisoovid ja naine tegi ka fetišvideoid. Seetõttu ei olnud ka OnlyFansiga liitumine tema jaoks teab mis võõras. «Me tõesti vaevlesime tol ajal. Meile tuli isegi kirju, mis ähvardasid elektrivoolu katkestada, sest me lihtsalt ei suutnud oma arveid maksta - see oli katastroofiline,» rääkis Brooke.

«Ma tean, et mõnel inimesel võib platvormi kohta olla oma arvamus, kuid see, mida ma töö nimel teen, ei mõjuta kuidagi minu võimet last kasvatada ja ma tean, et ma olen suurepärane ema,» tõdes ema, kes liitus OnlyFansiga läinud aasta detsembris.