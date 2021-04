KLÕPS ⟩ Sarnasus märgatav? Helen Kõpp tõdes, et tema praegust kallimat võrreldakse Kalvi Kallega

Suhte uue kallima Edgariga, tegi Helen Kõpp teatavaks möödunud aasta sügisel. Küll aga kirjutavad naise jälgijaid talle senini, et Kalvi Kalle ja ta uue kallima sarnasus on märgatav. «Siin instas kirjutas keegi, et mu kihlatu on ühe mu kriminaalist endise saatekaaslase moodi. Vaatan ja vaatan siis oma kihlatut, mitte aga sarnasust ei näe,» kirjutab Helen Instagramis. Naine tõdeb, et iseloomud, väljendusviis ja ellusuhtumine on meestel täiesti erinevad, samuti ei leia sarnasusi naine ka välimuses.

«Vaatan siis välimust, aga võta kinni - ainus sarnasus on see, et mu mees on ka eestlane. Pikkus hoopis teine, kehakuju täiesti teine, kõnnak jumala erinev, nina, huuled, silmad, kulmud, hambad, naeratus, juuksed - no ei leia ma ühtegi sarnasust,» tõdeb ta.

Heleni sõnul kannab ta mees juukseid patsis, kuid endisel saatekaaslasel oli tema mäletamist mööda saates hoopis siilisoeng. «Kuna ma temaga aastaid kohtunud pole, siis ma ei ole kursis, kui võib-olla tema on praegu ennast minu kihlatu moodi on teinud,» mõtiskleb ka OnlyFansis toimetav Helen.

«Lähen siis saan mõne tuttavaga kokku ja teate, mida nad rääkisid (puänt), et mu kihlatu meenutab hoopis üht mu teist eksi, kellega ma just hiljuti, eelmine kevad, koos olin,» jutustab naine naerusuiselt. «Noh, neil veidi rohkem õigus, sest sarnasust on tõesti rohkem kui mõne teise mehega võrreldes. Kuigi pikkus, kehakuju, iseloom on jällegi kõik erinev,» kirjutab Helen. Telesaatest tuntuks saanud naine tõdeb, et eks inimese aju kipub olema selline, et näeb sarnasusi seal, kus seda pole.

«Aga saan leia-kolm-sarnasust tüüpidega nõustuda - kõik eksid on mehed nagu mu kihlatu,» tõdeb ta. Praegu on naise sõnul ta koos inimesega, kellega ta tunneb end nii hästi, et võiks kasvõi üheskoos luurele minna. «Esimest korda tunnen, et SELLE MEHEGA ma soovingi abielluda. See juba eos välistab kõik suvalised sarnasused mu kahekümne eksiga. Järelikult temaga ma abiellun!» rõõmustab Helen.