Eestlaste seas populaarne Netflixi dokumentaalfilm «Seaspiracy» räägib tööstusliku kalapüügi mõjust ühiskonnale ja on võitnud hirmutava sõnumiga enda poole tuhandeid fänne. Samal ajal süüdistavad dokumentaaliga seotud eksperdid «Seaspiracyt» eksitavate väidete ja valeliku statistika edastamises.

«Netflixi dokumentaalfilmi «Seaspiracy» saab voogedastusplatvormil vaadata alates 24. märtsist. Selle taga on produktsioonifirma, mille käe all valmis ka 2014. aasta auhinnatud dokumentaalfilm «Cowspiracy». Viimast toetas häälekalt näitleja Leonardo DiCaprio .

90-minutilise «Seaspiracy» režissöör on inglane Ali Tabrizi, kelle eeskujud on legendaarne mereuurija Jacques Cousteau, ajaloolane Sir David Attenborough ja merebioloog Sylvia Earle. Lapsest saati ookeanielustiku vastu huvi tundnud Tabrizi eesmärk on jõuda dokumentaalifilmis selgusele, kui ulatuslikult kalatööstus mereliike kahjustab. Selle käigus paljastatakse ülemaailme korruptsioon, mis hõlmab «Seaspiracy» väitel ka orjapidamist.